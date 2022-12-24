«المقاومة الوطنية» تنفذ مناورة قرب الحدود الشمالية للقطاع

وطن: نفذت كتائب المقاومة الوطنية «قوات الشهيد عمر القاسم»، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مناورة عسكرية بعنوان «الطريق إلى فلسطين»، وذلك على مقربة من الحدود الشمالية لقطاع غزة وذلك على ضوء الذكرى السنوية الرابعة عشر لعدوان «الرصاص المصبوب» الذي شنه الاحتلال على القطاع.

واشارت كتائب المقاومة في بيان لها بهذا الخصوص الى ان العشرات من مقاتليها شاركوا في المناورة، موضحة أن هذه المناورة نُفذت على بعد مئات الأمتار من مكان تنفيذ عملية «الطريق إلى فلسطين» الفدائية المشتركة التي اقتحمت مستوطنة «نتيف هعتسراه» عام 2007.

وأكدت الكتائب مواصلة الإعداد والتجهيز، ورفع الجهوزية الدائمة والكفاءة في صفوف مقاتليها، للتصدي للعدوان الصهيوني المتصاعد والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.