حزب الشعب الفلسطيني ينعى المناضل غسان غانم

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني "ممثلاَ بأمينه العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم رفيقات ورفاق الحزب وأنصاره، المناضل غـسـان عـبـد الـعـزيـز غـانـم (بـلال عـزيـز) الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم السبت عن عمر يناهر الـ 55 عاماَ، إثر مرض لم يمهله طويلاَ، وذلك بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات دفاعاَ عن حقوق شعبنا الفلسطيني في التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ومن أجل قيم الحرية والحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" كما قال في بيان بهذا الخصوص.

وجاء في بيان النعي أن "المناضل الراحل كان أحد كوادر الحزب ومناضليه في الانتفاضة الشعبية الكبرى، وهو أسير محرر وسبق أن شغل مسؤولية سكرتير الحزب في بلدة دير الغصون وعضو مكتب محافظة طولكرم. كما يعتبر الرفيق الراحل أحد نشطاء الحزب في مجال العمل الأهلي، وقد شغل في السنوات الأخيرة وحتى لحظة وفاته، منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ريف" للتسويق والاستثمار الزراعي وعضو مجلس إدارة جمعية الإغاثة الزراعية".