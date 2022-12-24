أطباء لحقوق الإنسان تنظم يوماً طبيا تطوعيا في كفر ثلث بمحافظة قلقيلية

وطن: نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع بلدية كفر ثلث يوما طبيا مجانيا، وذلك في مدرسة بنات حطين الاساسية في بلدة كفر ثلث وذلك برعاية وحضور محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، ورئيس بلدية كفر ثلث عبد اللطيف مراعبة واعضاء من المجلس البلدي ومؤسسات البلدة، ود. صلاح الحاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان.

و أكد د.صلاح الحاج يحيى على الرسالة الإنسانية لجمعية اطباء لحقوق الانسان، مشيرا الى أهمية الأيام الطبية في تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية.

وشمل اليوم الطبي عددا من التخصصات الطبية وهي " عظام، باطني ، اطفال، وعيون، وطب عام"، وقد صرفت الادوية مجانا للمواطنين خلال اليوم الطبي.

وثمن اللواء رواجبة الدور الانساني لجمعية أطباء لحقوق الانسان، كما واشاد بصمود اهالي بلدة كفر ثلث المحاطة بالاستيطان والتي تعاني نتيجة لاجراءات الاحتلال والمساعي الدائمة لسرقة ارضها وتهويدها، مؤكدا على اهمية مثل هذا العمل التطوعي في محافظة قلقيلية التي تعاني من الاحتلال والاستيطان.

بدوره شكر رئيس البلدية جمعية اطباء لحقوق الانسان على تنظيمها لليوم الطبي، وقدم شرحا عن واقع البلدة واحتياجاتها التنموية والتحديات التي تواجه البلدة نتيجة الاحتلال والاستيطان.