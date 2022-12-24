حـزب الشـعـب يـنـعـى الـمـنـاضـل عـبـد الـرؤوف الـمـحـتـسـب

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ بأمينه العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم اعضائه وأنصاره، صديقهم المناضل الوطني:

عـبـد الـرؤوف الـمـحـتـسـب،"أحد أبرز رموز الصمود والتحدي في البلدة القديمة بمدينة الخليل" الذي رحل عن عالمنا أمس الأول عن عمر يناهر الـ 64 عاماَ، بعد حياة حافلة بالصمود في مواجهة إرهاب وتهديدات وقمع الاحتلال وعصابات المستوطنين، وقدم التضحيات دفاعاَ عن مدينة الخليل وتراثها وعن حقوق شعبنا الفلسطيني في التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.

وقال حزب الشعب في نعيه الراحل المحتسب "إن المناضل الراحل يعتبر أحد أبرز الشخصيات الشعبية من رموز الصمود والتحدي في البلدة القديمة ومحيط مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، الذين قارعوا الاحتلال وعصابات المستوطنين، وجابهوا ببسالة وشموخ وكرامة وطنية إرهابهم وممارساتهم القمعية على مدار العقود الأربعة الماضية، وكذلك اغراءاتهم الخسيسة لإجباره على ترك المنطقة التي يقيم بها أو بيع بيته ومحله بجوار البؤر الاستيطانية ومركز جيش الاحتلال قبالة الحرم الابراهيمي، دون أن ينالوا من إرادته وصموده ومقاومته لممارساتهم".