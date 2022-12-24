من قلعة البرقاوي.. نساء يطالبن بتمكينهن اقتصاديا والوصول إلى مراكز صنع القرار

وطن- داليا قبها: على طاولة مستديرة في قلعة البرقاوي بكفر اللبد بمحافظة طولكرم، جمعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الاثنين، نساء من المحافظة للتأكيد على ضرورة تعزيز دورهن المجتمعي والسياسي وتمكينهن من المشاركة وصنع القرار في الهيئات المحلية، إلى جانب تمكينهن اقتصاديا.

النساء طالبن خلال الجلسة برفع نسبة الكوتا النسائية في الهيئات المحلية بما لا يقل عن 30%، وتمكينها من أداء دورها القيادي وفي عملية صنع القرار داخل الهيئات، إلى جانب ضرورة معالجة العقبات الاجتماعية والقانونية أمام وصولها إلى مراكز صنع القرار.

منسقة المشاريع في برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة للتنمية معالي برقاوي تعمل على توعية النساء والمجتمع بحق المشاركة السياسية للمرأة ودعمها في مواجهة العقبات القانونية والاجتماعية التي تواجهها.

وقالت برقاوي لوطن، إن الجمعية تسعى الى تعزيز دور المرأة سياسيا وتعزيز دورها في الحكم المحلي.

العمل بالكوتا النسائية التي تبلغ نسبتها 20% في المجالس المحلية والبلدية، تعتبر قليلة جدا، مقارنة بدورهن النضالي السياسي وما قدمته في مواجهة الاحتلال، فهي الأسيرة والشهيدة والجريحة وأم الشهيد وأم الأسير وكثير منهن يحملن على أكتافهن مسؤولية إعالة أسرهن، إلى جانب أن نسبتهن في المجتمع تبلغ النصف.

ورأت رائدة صوالحة منسقة مجلس الظل في بلدة عصيرة الشمالية وعضو منتدى الشابات، والمتطوعة في جمعية المرأة العاملة للتنمية، أن نسبة الكوتا قليلة مقارنة بما تقدمه المرأة.

وحملت المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة صبحية ضراغمة في نابلس المسؤولية للمجتمع الذي ينظر الى المرأة بطريقة تقليدية، إضافة إلى أن المؤسسات التي لا تعطي الفرص للنساء العاملات.

وأشارت إلى أن جمعية المرأة العاملة للتنمية نظمت تدريبات للنساء حول قانون الهيئات المحلية وقانون حل النزاع ومهارة الاتصال والتواصل.

وأشارت ضراغمة ان هناك تغير ملحوظ في مشاركة المراة ففي عام 1998 اعلن تعيين النساء في المجالس المحلية وتم تعيين 60 امرأة لسقيل منهن 9 نساء بسبب التحديات التي واجههوها .