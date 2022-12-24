مصرع مواطن وإصابة آخر جراء حادث سير ذاتي بالخليل

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 55 عاماً مصرعه، وأصيب آخر بجروح، جراء حادث سير ذاتي وقع اليوم السبت في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث نجم عن اصطدام شاحنة بمحل تجاري في منطقة ميدان التحرير جنوب الخليل، ما أدى لإصابة مواطن بجراح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من شرطة المرور للوقوف على أسبابه.