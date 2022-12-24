مقتل شاب في النقب

وطن: قُتل شاب من النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، جراء تعرضه لإطلاق نار في موقف للسيارات في مستوطنة "رعيم" المقامة على مقربة من لقطاع غزة.

وأصيب شاب آخر بالعشرينيات من عمره في المكان، ووصفت اصابته بأنها متوسطة.

وذكر طاقم الإسعاف من نجمة داود الحمراء أن طواقمه وأخرى من الجيش، أقرت وفاة شاب متأثرًا بجراحه الحرجة وعملت على تقديم العلاج للمصاب الثاني ومن ثم نقله لمشفى "سوروكا" في بئر السبع،

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أنه "ورد بلاغ يفيد بحادثة إطلاق نار صوب مجموعة أشخاص من بدو النقب كانوا يمكثون في موقف سيارات في رعيم، وأصيبوا بجراح متفاوتة".

وذكرت مصادر محلية أن شابا (27 عامًا) من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب قُتل خلال تخييمه مع أفراد من عائلته في موقف سيارات بلدة رعيمم في النقب.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.

وفي حادثة منفصلة، أصيب فتى يبلغ 15 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الجمعة.

( المصدر- عرب 48)