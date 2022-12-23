شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا يوم السبت 24/12/2022 عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة وهي:

أجزاء من بلدة بيرزيت وتشمل:

منشار بربار والمجاورين، مدرسة بيرزيت التطبيقية والمجاورين، محطة 2000 للمحروقات والمجاورين، إسكان الصالحي والمجاورين، إسكان أبو ظاهرية والمجاورين.



وأعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.