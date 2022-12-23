شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 24/12/2022 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا:

أجزاء من زعترة وتشمل منطقة بئر مياه زعترة، بيت تعمر ، بريضعة، ظهرة الندى والمناطق المحيطة بها.

من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا:

خلايل اللوز، جبل هندازا، العبيات، بئر مياه هندازا، واد غنيم والمناطق المحيطة بها.



واعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.