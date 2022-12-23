الرئيس عباس: لن نسمح باستهداف الاحتلال للوجود المسيحي في فلسطين

وطن: قال الرئيس محمود عباس، الجمعة، إنه لن يسمح باستهداف إسرائيل للوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية.

وقال عباس في كلمة له بمناسبة أعياد الميلاد: "إننا نواجه اليوم إجراءات المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وصمودنا على أرضنا، ووقوف العالم إلى جانب الحق والعدل".

وأضاف: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتنا".

وشدد على "مواصلة العمل من أجل تثبيت الرواية الفلسطينية، ونقض الرواية الصهيونية الزائفة".

وتابع: "سنتصدى لأي إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي المسيحي والإسلامي".

ودعا الرئيس المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت والتصدي للجرائم الإسرائيلية بوقف أعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، وخلق نظام استعماري عنصري، وما يصاحب ذلك من تغيير لهوية وطابع مدينة القدس، واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية.

وقال: "لا يمكننا أن ننسى الألم والمعاناة التي تعتصر قلوبنا في هذه الأيام بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والعنصرية وزرع المستوطنات الاستعمارية وطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وهدمها، واستشهاد المئات خلال هذا العام".

وشدد الرئيس عباس، على "عدم القبول بالممارسات الإسرائيلية"، قائلاً: "سنواجه تلك الممارسات بالمقاومة الشعبية السلمية، وفي المحافل والمحاكم الدولية كافة".