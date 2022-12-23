الأسيرة دينا جرادات من جنين، تعانق الحرية

وطن: افرجت سلطات الاحتلال ظهر اليوم عن الأسيرة دينا جرادات من جنين.

وعانقت جرادات الحرية بعد أربعة شهور ونصف من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وكانت محكمة الاحتلال في "سالم" قد أصدرت حكما بحق الأسيرة دينا جرادات (23 عاما) من جنين، بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل.

وأوضح أن الأسيرة جرادات معتقلة منذ الـ7 من آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

ونقلت جرادات خلال اعتقالها إلى مستشفى “رمبام” الإسرائيلي، حيث تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي بسبب تراكم السوائل في الدماغ، بحيث تمكث في كل مرة لساعات، ثم يتم إعادتها للسجن.

ويتسبب مرض الاستسقاء الدماغي الذي تعاني منه جرادات بآلام في الرأس، وزيادة في الماء داخل أجساد المصابين به، والذي يؤثر سلباً على حاسة النظر لديهم، فيجعل من الضروري سحب هذا الماء، بشكل مستمر.