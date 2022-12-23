الشؤون المدنية تعلن ان الاحتلال سيسلم جثمان الشهيدة مها الزعتري اليوم

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال، ستسلم جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) من مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن أنه سيتم تسليم جثمان الشهيدة لطواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذويها، في الخليل.

يذكر أن الشهيدة الزعتري ارتقت متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص الإحتلال في 10 نيسان/ ابريل الماضي، بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وتركت بعد اصابتها حتى استشهدت.