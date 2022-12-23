"المغرب" انفجار مخزن "غاز" يلتهم 5 شاحنات

وطن: هزت انفجارات قوية ومتتالية مدينة المحمدية المغربية، أمس الخميس، بعد اندلاع حريق في مستودع لتخزين الغاز، ناتج عن تسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول الكميات المتسربة إلى حريق ضخم، أعقبه انفجارات متتالية في عدد من المخازن.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان اليوم الجمعة أن الإنفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المحمدية، التي تبعد 40 كيلو متراً جنوب الرباط، مشيرةً إلى أن الحريق اندلع عند السادسة مساء، وسيطرت فرق الإطفاء بعد ساعتين ونصف على الحريق، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبينت أن النيران التهمت خمس شاحنات من أصل سبع صهاريج في المكان، حمولة كل منها ثمانية أطنان، مشيرةً إلى أن تم اخلاء المساكن القريبة حفاظاً على حياة السكان.

(المصدر-سكاي نيوز)