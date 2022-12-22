الأسيران رأفت وناظم عسعوس يتنسمان الحرية بعد اعتقال 20عامًا

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسيرين رأفت عسعوس (41عامًا) وابن عمه ناظم عسعوس (44 عاما) من بلدة بورين جنوب مدينة نابلس، بعد اعتقال استمر 20 عاما لكل منهما.

واعتقل رأفت وناظم بتاريخ 25/12/2002 وصدر بحقهما حكمين بالسجن 20 عاما، وأُفرج عنهما من سجن النقب الصحراوي.



وتوجه المحرران عقب وصولهما إلى بورين لزيارة قبور أقربائهم الذين حرموا من وداعهم.



وفقد الأسير ناظم خلال سنوات أسره والدته ووالده وشقيقه الجريح ماهر عسعوس، بينما ارتبط رأفت في أسره بالشابة نجود أبو غنيم، وستتم مراسم زفافهما الأسبوع المقبل.

