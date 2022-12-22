الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي مجد الكركي بعد اعتقال 8 سنوات

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي مجد ماهر الكركي (29 عاما)، من بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، بعد ثمانية أعوام من الاعتقال، تنقل خلالها في عدة سجون.

واعتقلت سلطات الاحتلال المحرر الكركي بتاريخ 25أكتوبر 2014، وتعرض حينها لتحقيق مطول لدى جهاز مخابرات الاحتلال في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وأدانت محكمة الاحتلال العسكرية الكركي بالمشاركة في عدة نشاطات داخل المسجد الأقصى المبارك، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات، ومؤخرا تم زيادة الحكم لشهرين إضافيين.

وخلال فترة اعتقاله، تعرض للعقاب عدة مرات على يد ادارة سجون الاحتلال، بسبب مشاركته للأسرى في الفعاليات النضالية وتصديه للسياسات ادارة السجون.

ورغم محنة الأسر والتضييق داخل السجون، إلا أنه واصل تحصيله العلمي وتمكن من الحصول على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، إضافة لمجموعة من الدورات والمساقات، وبرز في كتابة الشعر وتأليف الأناشيد.