البرازيل تحتفظ بصدارة تصنيف "فيفا".. المغرب الأول أفريقياً وعربياً

وطن: احتفظت البرازيل بصدارة الترتيب العالمي للمنتخبات، في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وحافظ المنتخب البرازيلي على الصدارة، رغم خروجه من دور الثمانية في نهائيات كأس العالم، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في قطر.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني عالمياً، عقب تتويجه بكأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه بركلات الترجيح في نهائي المونديال على منتخب فرنسا، صاحب المركز الثالث في الترتيب العالمي.

وفي المقابل، تراجع ترتيب منتخب بلجيكا، الذي ودع المونديال من دور المجموعات، ليصبح في المركز الرابع عالمياً بدلاً من الثاني.

وتقدم المنتخب الكرواتي، الذي نال الميدالية البرونزية في المونديال، للمركز الخامس في الترتيب العالمي، بعدما كان يحتل المركز السابع في التصنيف الماضي.

أما منتخب المغرب، الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم، فتقدم 11 مركزاً، ليصبح رقم 11 عالمياً والأول أفريقياً وعربياً.

ولم يختلف الحال بالنسبة للمنتخب الأسترالي، الذي تقدم 11 مركزاً أيضاً في التصنيف الأخير، ليصبح رقم 27 عالمياً، وذلك عقب تأهله لدور الـ16 في كأس العالم.

وعلى النقيض من ذلك، تراجع ترتيب منتخب الدنمارك من العاشر إلى الـ18، عقب خروجه من دور المجموعات، الذي شهد خروج منتخب كندا أيضاً، ليتراجع 12 مركزاً، ويصبح في الترتيب الـ53 عالمياً الآن.

أما منتخب ألمانيا، الذي خرج من الدور الأول لكأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، فأصبح في المركز الـ14 عالمياً.