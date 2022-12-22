الكرملين: إمداد كييف بصواريخ باتريوت الأمريكية يطيل معاناة الأوكرانيين ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها

وطن: أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن إمداد الولايات المتحدة، كييف، بنظام باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي، لن يساهم في الوصول إلى تسوية سريعة في أوكرانيا، بل سيطيل "معاناة" الشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "نرى في الواقع، أن الولايات المتحدة ودولا أخرى، تتبع مسار توسيع النطاق باستمرار، ورفع المستوى التكنولوجي للأسلحة التي تزود أوكرانيا بها". وأضاف أن: "هذا لا يسهم في تسوية سريعة للوضع، بل على العكس من ذلك"، ومضى بيسكوف يقول، إن هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، وأضاف أن "هذا يؤدي إلى حقيقة أن معاناة الشعب الأوكراني ستستمر لسوء الحظ لفترة أطول مما كان يمكن أن تستمر".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، "والتي شملت لأول مرة، تسليم نظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي إلى كييف، والذي يمكنه إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والطائرات، بمعدل أعلى بكثير، من أنظمة الدفاع الجوي الأخرى التي تم تسليمها في وقت سابق إلى أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي ستكون "خطوة مهمة للغاية" لخلق مجال جوي آمن في بلاده.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول زيارة يقوم بها زيلينسكي خارج أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير /شباط الماضي.