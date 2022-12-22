الجامعة العربية الامريكية تستضيف رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين في ندوة بعنوان "بورصة فلسطين: وآفاق التطوير"

وطن: نظمت كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية برام الله، ندوة بعنوان "بورصة فلسطين: وآفاق التطوير" قدمها رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليلة، بحضور مجموعة من طلبة الدكتوراه والماجستير في قسم العلوم المالية والإدارية.

وافتتح الندوة أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا الدكتور نصر عبد الكريم "بكلمة أكد فيها ان الكلية تهدف من هذه الندوات لفتح باب الحوار بين الطلاب والمختصين في مجال العلوم المالية والإدارية والاقتصادية، وأنها فرصة غنية لتوعية الطلبة في مجال البورصة وطرح أفكار وملاحظات تساهم في تطوير هذا القطاع، كونهم والجامعة معنيين في تطوير دور البورصة والاقتصاد.



وخلال الندوة قال حليلة: "هذه الندوة تهدف إلى تثقيف الطلبة في قطاع البورصة والأسهم، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم". وأضاف أن البورصة تتأثر بعوامل متعددة كسعر الفائدة والسيولة وغيرها، وأنها تعمل في سياق مالي اقتصادي كبير يضم سلطة النقد، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد وغيرها من المؤسسات.

وطرح الطلبة مجموعة من الأسئلة، وتفاعلوا مع الموضوعات التي تناولتها الندوة بشكل إيجابي.