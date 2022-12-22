جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أحمد دراغمة في طوباس

وطن: شيعت جماهير غفيرة في طوباس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة (23 عاما)، إلى مثواه الأخير .

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مسيرة انطلقت من أمام المستشفى التركي الحكومي في مدينة طوباس، وصولا إلى منزله، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم نقل إلى مسجد الشهيد في المدينة لاداء صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى.

وهتف المشيعون بعبارات منددة بجرائم الاحتلال، ومؤكدة على مقاومته.

وقال نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد: "إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي تتم مع سبق الإصرار"، داعيا دول العالم والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال والتدخل لوقف هذه الجرائم المتصاعدة.

بدوره، أكد أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، أن جرائم الاحتلال في تصاعد بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادته، لكنها لن تنال من عزيمته وإرادته.

وشهدت مدينة طوباس اضرابا شاملا اليوم حدادا على روح الشهيد دراغمة، وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا.

واستشهد دراغمة بعد منتصف الليلة الماضية، بعد إصابته برصاص الاحتلال في الظهر والقدم خلال العدوان على مدينة نابلس، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيدا.