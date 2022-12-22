الجامعة العربية الامريكية تبحث آفاق التعاون والشراكة مع جامعة بودابست الهنغارية

وطن: زار وفد من جامعة بودابست متروبوليتان الهنغارية، الجامعة العربية الامريكية في رام الله، لبحث آفاق التعاون والشراكة الاكاديمية وتبادل الخبرات.

وضم الوفد الهنغاري، نائب رئيس جامعة بودابست متروبوليتان للشؤون الاكاديمية الدكتور بيتر ريدا، ومساعدته، حيث كان باستقبالهم المحاضرة في كلية الدراسات العليا الدكتورة دلال عريقات، ونائبا الرئيس لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، وللشؤون الإدارية والمالية المهندس براء عصفور، بحضور ممثل جمهورية هنغاريا لدى دولة فلسطين الدكتور تشابا رادا.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل التعاون في تنفيذ مجموعة من الأنشطة والشراكات منها التبادل والتعاون الثنائي على مستوى برامج البكالوريوس والماجستير، وإنشاء برامج مشتركة في المستقبل القريب.