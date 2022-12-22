الجامعة العربية الامريكية تشارك بمؤتمر "القبول والتسجيل.. الواقع والطموح والتحديات" في مصر

وطن: شاركت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة العربية الأمريكية ممثلة بعميدها الدكتور رامي حدرب بأعمال المؤتمر الـ 39 المنظم من قبل المنظمة العربية المسؤولين عن القبول والتسجيل في جامعات الدول العربية، وذلك في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "القبول والتسجيل: الواقع والطموح والتحديات".

ونظم المؤتمر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصرية الدكتور محمد أيمن عاشور، ومشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، وبرئاسة الأمين العام للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل الدكتور بسام محادين، وشارك في اعمال المؤتمر أكثر من 70 جامعة عربية وما يزيد عن 135 باحثا وممثلا عن مؤسسات أكاديمية وشركات تكنولوجية عربية وأجنبية.

وشملت فعاليات المؤتمر محاور عدة أبرزها، التوجه للتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي وانعكاسه على أداء عمليات القبول والتسجيل، ودور الريادة والابتكار في تغيير طريقة عمل عمادات القبول والتسجيل، وأفضل الممارسات للحماية من الاختراق والتزوير، والتبادل الطلابي، وأثر التكنولوجيا في الإرشاد والعمل عن بعد.

وخرج المشاركون في المؤتمر بمجموعة من التوصيات من خلال لجنة ضمت عضويتها الدكتور رامي حدرب تتعلق بالمنظمة، والجامعات الأعضاء، وقضايا للبحث في المؤتمر القادم، وستعمل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة العربية الأمريكية على الاستفادة من مخرجات المؤتمر.

كما قام الدكتور رامي حدرب وباسم الجامعة العربية الامريكية بتكريم كل من الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأمين العام للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور بسام محادين.