أمريكا ترفض منح تأشيرات لمستوطنين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين

رام الله – وطن: تدرس الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات دخول لمستوطنين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وجرائم ضد الفلسطينيين.

وتبحث السفارة الأمريكية في القدس المحتلة عن كثب حالات عنف ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية.

وبحسب التقرير، فإن السفارة تدرس إضافة أسماء هؤلاء المستوطنين إلى قائمة العقبات التي تحول دون الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وتشمل أيضًا الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم في المحكمة، لكن السلطات الأمريكية سيكون لديها معلومات عن الذين شاركوا في أعمال العنف.

وفقًا للوائح الدخول الدائم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو حرضوا على العنف قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرة، حتى لو لم تتم مقاضاتهم أو إدانتهم في محكمة قانونية.