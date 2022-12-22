نعت الشهيد أحمد دراغمة .. عرين الأسود: ماضون على درب أحمد في الاشتباك والتصدي من الشمال حتى الجنوب

وطن: نعت مجموعة "عرين الأسود" الشهيد أحمد دراغمة، مؤكدة ان الشهيد ارتقى مدافعا عن ثرى جبل النار بعد ان قَدِمَ من طوباس ليصلَ خط الاشتباك بين نابلس وجنين ويرتقي شَهيدا مُشتبكاً مُقبلاً غير مُدبر.

وقالت "العرين" في بيان لها "من نابلس الأبيّة إلى طوباس ورجال طوباس وعزائم مدينة طوباس نحيّيكم بتحية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونُبارك لكم بِشهيدكم البطل المِغوار المُشتبك "احمد عاطف دراغمة"، مضيفة "إذ ننعى وإياكُم شهيدكم وشهيدنا وشهيد كل فلسطين المُجاهدة بكل آيات العزة والفخار الذي أستشهد مُدافعاً عن ثرى أرض جبل النار".

وأضافت "العرين"، "نُعلِمكم يا اهلنا في طوباس ونُعلِم شعبنا الأبيّ بأننا ماضون على درب أحمد في الاشتباك والتصدي ورفع راية الاشتباك من الشمال حتى الجنوب. هنيئاً لكم يا أهلنا في طوباس وهنيئاً لك يا أحمد بجناتٍ من فردوس بإذن الله برِفقة أسود العرين وشهداء كل فلسطين".