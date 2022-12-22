مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في يافا

وطن: لقي شاب من مدينة يافا في الداخل المحتل مصرعه، الليلة، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب محمد زيتونة أصيب بالرصاص في أنحاء مختلفة من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته.

ويشهد الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في صفوف الفلسطينيين في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 104 قتلى بينهم 12 امرأة.