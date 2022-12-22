استشهاد الشاب أحمد دراغمة برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

وطن: استشهد الشاب احمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عاما، وأصيب خمسة آخرون بالرصاص، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس.

والشهيد دراغمة من مدينة طوباس، وهو لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

‎وقال الهلال الأحمر ان مواجهات محافظة نابلس اسفرت في محصلتها عن استشهاد الشاب أحمد دراغمة برصاص الاحتلال الحي و 5 إصابات بالرصاص، اثنتين منها خطرة، اضافة الى 3 إصابات بشظايا رصاص، و28 اصابة بالاختناق كما سجلت حوادث اطلاق نار على طواقم الاسعاف.

وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة.