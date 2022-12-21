قوات الاحتلال تقتحم نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

وطن: اقتحمت عشرات الجيبات العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجيبات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس عبر حاجز بيت فوريك.

وذكر المصادر أن قوات الاحتلال تمهد لاقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بالمدينة.

وكانت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية احتشدت قبيل الاقتحام تمهيداً له.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات بمحيط قبر يوسف شرق نابلس، كما أطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها للمدينة.