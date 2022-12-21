الشرطة تقبض على سيدة مشتبه فيها بأعمال الشعوذه والإحتيال في نابلس

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الأربعاء، على سيدة مشتبه فيها بأعمال الشعوذة والاحتيال بمحافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناءً على شكوى تقدمت بها مواطنة من المحافظة لقسم التحقيق بمركز شرطة المدينة حول قيام صاحبة أحد مراكز التجميل بالإحتيال عليها ببيعها خاتم يحافظ على الرابطة الزوجية بحسب إدعائها وأخذ مبلغ مالي منها مقابل ذلك.

وبمتابعة شرطة المحافظة لشكوى المواطنة تم القبض على المشتبه فيها وضبط المبلغ المالي بحوزتها.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيها والمبلغ المضبوط لحين إحالتها لجهة الإختصاص لمتابعة الماقتضى القانوني بحقها أصولاً.