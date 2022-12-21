اشتية يبحث مع سفراء فلسطين في الدول العربية والإسلامية تنفيذ قرارا ت دعم القدس بأصغر "عملة"

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع سفراء دولة فلسطين في الدول العربية والإسلامية، طرق تنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت بالجزائر الخاص بتبرع المواطن العربي بأصغر عملة نقدية عربية من خلال فواتير الهاتف الثابت والمحمول، لمساعدة وتعزيز صمود القدس وأبناء شعبنا، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقد في مقر وزارة الخارجية برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وإضافة الى قرار القمة العربية، صدر قرار في الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، في ختام أعمالها في مدينة إسطنبول التركية، لإضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل لدعم القدس.

وبين رئيس الوزراء أن قرارات القمة العربية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي تسهم في تعزيز الصمود وتحقيق الدعم والإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس في ظل ما تعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية.

وأشار الى أن هذا الدعم سيحول لحساب خاص في البنك الإسلامي للتنمية في جدة لتنفيذ مشاريع تنموية في القدس ولتعزيز صمود أبناء شعبنا، آملا أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات بداية العام القادم.