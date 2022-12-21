"الحاجة سندس" أول تونسية ترحب بالتعداد وتعلن زواجها من رجلين في ديسمبر

وطن: أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" و"تيك توك"، عقب انتشار مقطع مصور لسيدة تونسية تدعى "الحاجة سندس" تعلن فيه أنها ستكون "أول تونسية تتزوج من رجلين في وقت واحد"، فما التفاصيل الكاملة للحكاية حتي الآن؟.

أول تونسية تتزوج برجلين

قامت السيدة التونيسية "الحاجة سندس"، بنشر أول مقطع فيديو لها على موقع "التيك توك"، أعلنت فيه عن رغبتها بأن تكون أو تونسية تتزوج من (أثنين) رجال، وذلك بحسب ما يحدده القانون التونسي، قائلة : "بش نكون أول تونسية تتعرس بزوج رجال، بما إن القانون التونسي يكفل لي إن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء".

وتابعت "الحاجة سندس": "لذلك قررنا زوج أشخاص آخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر".

ودعت أصدقائها لحضور حفل الزفاف، قائلة: "نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضورا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، أنا سعيدة".

زوج ثالث ورابع

والجدير بالإشارة، قامت السيدة التونسية بنشر مقطع مصور أخر للرد على أحدى متابعيها تقول لها: "اعدل بينهم"، معلقة: "ما تخفيش عزيزي، العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما عليه، وهما يعرفوا ما ليهم وما عليهم، لذا ما تخافيش عليهم عزيزة قلبي، ستضع زوج في عين، وزوج في عين أخرى"

وأضافت "سندس": "حتي الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونوا موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا، والزوج الثالث والرابع".

تعليق محامي تونسي

ومن جانبه، علق منير بن صالحة، المحامي التونسي، من خلال إذاعة "IFM"، في 17 ديسمبر الجاري، عن تعدد الأزواج والزوجات في تونس، قائلًا :"القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج"، مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا".

وأشار منير بن صالحة، إلى أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.



وأضاف المحامي التونسي، أن هذا الأمر يعتبر من الثغرات القانونية، لافتًا إلى أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة "الأزواج" لينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

المصدر: البوابة 2 + روسيا اليوم