عرين الأسود تبلغ أهالي نابلس بنشاط أمني دائم لها بكل المدينة

وطن: ابغت مجموعة عرين الأسود من خلال بيان لها اليوم الاربعاء أهالي نابلس بنشاط أمني دائم لها بكل المدينة

وطالبت العرين الجهات المعنية أخذ الحيطة والحذر، مضيفة: أبناء شعبنا البطل كونوا على يقظة تامة

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسحلتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحده

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

أيها المواطنون الكرام أبناء شعبنا الحُّر الأبيّ بسبب وضع أمني حساس وتغيير أساليب الإحتلال باقتحامه للمدينة فنبلغكم بنشاط أمني لمجموعات عرين الأسود فعلى الجهات المعنية أخذ الحيطة والحذر أبناء شعبنا البطل كونوا على يقظة تامة

الله أكبر والنَصّرُ حليفنا وحليفكم بإذن الله ..

إخوتكم مجموعات عرين الأسود