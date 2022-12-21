الاحتلال يبعد طفلين عن البلدة القديمة في القدس

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال، الأربعاء، طفلين مقدسيين من قرية العيسوية عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحجة العبث بشمعدان ما يسمى "الحانوكا".

وقالت والدة الطفل عز الدين جمجوم، إن شرطة الاحتلال أخلت سبيل نجلها وإبن عمه أمير أمس بشرط المثول اليوم أمامها في مركز الشرطة.

وأضافت أن الشرطة أبلغت والدي الطفلين بينما كانا برفقتهما اليوم في المركز أنهما مبعدان عن البلدة القديمة لـ10 أيام.

واعتقلت عناصر شرطة الاحتلال مساء أمس الطفلين (12،13 عامًا) من باب العمود، بعد خروجهما من المسجد الأقصى واقتادوهما إلى المركز واحتجزوهما لثلاث ساعات قبل إطلاق سراحيهما.

المصدر: (صفا)