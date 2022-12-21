نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لوطن: قرار تعليق الدوام في الجامعة جاء لعدم استجابة الادارة لمطالبنا

وطن: قالت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د. لينا ميعاري، ان النقابة قررت تعليق الدوام في الجامعة غدا باستثناء طلبة الدراسات العليا والامتحانات الميرمجة للطلاب.

واضافت ميعاري لوطن، إن ادارة الجامعة لم تستجب لمطالب النقابة بخصوص التأمين الصحي وباتفاق الكادر لعام 2015 معتبرة ان هذه المطالب تعد مطالب مركزية للنقابة.

واكدت ان ما أعلنت عنه النقابة ليس اضرابا انما تعليق ليوم واحد كرسالة تحذير للادارة الجامعة، موضحة ان النقابة ستقوم بدراسة الخطوات القادمة وتأمل ان تستجيب الادارة لمطالب النقابة.