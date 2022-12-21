وفاة طفلة توفي شقيقها صباحاً بظروف "غامضة"

رام الله - وطن: قضت الطفلة مايا وسام بنورة شقيقة الطفل (عامين) الذي توفي صباحاً في بيت ساحور القريبة من مدينة بيت لحم بظروف غامضة، وإصابة بقية أفراد العائلة بالتسمم.

وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات أبلغت فجراً، عن وصول طفل متوفى إلى مستشفى بيت جالا، ما استدعى تحرك قوة من الشرطة وإعلام النيابة العامة، التي قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

وبين أنه تم نقل عدد من أفراد الأسرة للعلاج بمستشفيات "الكاريتاس" والجمعية العربية والحسين الحكومي.