الاحتلال يقتلع عشرات أشتال الزيتون ويهدم غرفة زراعية غرب بيت لحم

وطن: اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عشرات أشتال الزيتون، وهدمت غرفة زراعية في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بتير زكي البطمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخمار شرق البلدة، وجرفت أرض، واقتلعت حوالي 30 شتلة زيتون تعود للمواطن أحمد مصطفى عوينة، كما هدمت غرفة زراعية للمواطن حسين خليل القيسي، بحجة عدم الترخيص.

يشار الى أن الاحتلال صعد من إجراءاته التعسفية في بتير، والتي تمثلت بتجريف أراضي وهدم غرف زراعية وجدران استنادية.

المصدر: (وفا)