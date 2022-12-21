بعثة فلسطين في جنيف تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد أبو حميد

وطن: بعثت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف وباقي المنظمات الأخرى في سويسرا، رسائل متطابقة لكل من رئيسة الصليب الأحمر الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ووزير خارجية سويسرا بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف، للضغط على قوة الاحتلال بضرورة الافراج عن جثمان الشهيد ناصر ابو حميد الذي استشهد بسبب جريمة الاهمال الطبي المتعمد.

وطالبت البعثة بتسليم باقي الجثامين المحتجزة، والتي يشكل احتجازها انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة.

كما طالبت الجهات كافة بالضغط للافراج عن جميع الاسرى، خاصة المرضى الذي يحتاجون رعاية طبية عاجلة. ودعت المؤسسات الدولية والحكومة السويسرية إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني .