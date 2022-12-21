بوتين يعلن أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما ذلك "الاستعداد القتالي" لقواتها النووية

وطن: جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء نية بلاده في مواصلة الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتها النووية وتحسينها" في مختلف المجالات.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش إن "القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع سوف تتطور".

وأعلن أنه "في مطلع كانون الثاني/يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون (فرط صوتية) جديدة لا مثيل لها في العالم".

من جهته، صرح وزير الدفاع سيرغي شويغو أن روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف.

واقترح شويغو زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال سيرغي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي "وافق" على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".