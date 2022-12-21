قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر مجاهد التلفيتي بعد محاصرة بناية في نابلس

وطن: اعتقلت قوات خاصة في جيش الاحتلال الأسير المحرر مجاهد التلفيتي في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت التلفيتي بعد محاصرة منزله بشارع الأرصاد داخل منطقة الجبل الشمالي في نابلس.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية في منطقة الجبل الشمالي وسط مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وقالت مصادر محلية ان مقاومين اطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها من المنطقة.