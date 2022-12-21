عبد الرحيم الريماوي يكتب.. "الموالاة والمعارضة" مطالبة بإنجاز الوحدة وإعادة الروح للمشروع الوطني الفلسطيني



اما آن الأوان لتوحيد الصف الفلسطيني بمغادرة حالة الانقسام وانهائه. دماء الشهداء عيون وعقول الاسرى والاسيرات تتطلع بأمل لاستعادة الوحدة الوطنية وفق مبدأ المشاركة السياسية والقبول بالتعددية، لإنجاز مرحلة التحرر الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

شهداء الحركة الاسيرة والشهيد ناصر أبو حميد وشهداء فلسطين كافة، كانوا يتطلعون لتحقيق الحرية والانعتاق من الاستعمار والانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي المتواصل لأرض فلسطين التاريخية، لا شك انهم قبل علو ارواحهم للرفيق الأعلى اصروا وحلموا بطي صفحة "الانقسام الأسود والبغيض".

الشهداء والحركة الاسيرة الفلسطينية، نحو ستة الاف اسير واسيرة في مقابر السجون الإسرائيلية، يطالبون بالنهوض بالحالة الكفاحية والنضالية وانهاء "الانقسام الأسود" وفق استراتيجية وبرامج تقود الشعب الفلسطيني لتحقيق الانتصار "السياسي والتاريخي والجغرافي والديمغرافي" وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الاسرى والاسيرات يدعون الفئات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية الثقافية، العمل على تغيير الواقع الفلسطيني الانقسامي الراهن، بتبني استراتيجية وبرامج وأدوات تكرس الوحدة "الميدانية والسياسية" وتقود الى المزيد من تعزيز وتصليب الوحدة الشعبية، وممارسة الضغط على "الموالاة والمعارضة" الفلسطينية لتحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية لتكريس المواقف لتلتف الجماهير حول تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للرؤية الفلسطينية وقرارات الشرعية والقانون الدولي.

"الموالاة والمعارضة" مطالبة باعتماد لغة الحوار وعقد لقاءات متواصلة للخروج باستراتيجية وبرنامج يقود لردم الهوة التي خلقها الانقسام وفق مفهوم التعددية السياسية والاجتماعية والعمل على تبني برامج كفاحية نضالية تجسد الوحدة الميدانية والسياسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي والإقليمي.

انهاء حالة "الانقسام الداخلي" يلعب دورا في تعزز دور المؤسسات الفلسطينية ومنظمة التحرير، وتصليب الإرادة الشعبية الكفاحية النضالية في مواجهة المخططات الاحتلالية المتسارعة للتطهير العرقي وزيادة ورفع منسوب البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وتهويد المسجد الأقصى، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني على الصمود والكفاح والنضال.

انهاء الانقسام يوحد البرامج الحياتية والمعيشية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وتحقيق الوحدة الميدانية والمشاركة السياسية والكفاحية النضالية، على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، لدفع الفئات الشعبية الفلسطينية بمختلف الوانها واطيافها الى مزيد من الالتفاف وتبني الاستراتيجية والبرامج الكفاحية والنضالية لفرض مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق الانتصار وإنجاز الحل السياسي والتاريخي للقضية الفلسطينية، انهاء الانقسام يضمن تحقيق البرامج التوافقية وفق مبدأ القبول بالراي والري الاخر، تلعب دورا كبيرا في التأثير على المواقف السياسية للأنظمة والشعوب العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، بعد وصول اتفاق أوسلو الى طريق مسدود وفي ظل غياب دور دولي واقليمي وقيام الاحتلال بتنفيذ عملية "السور الواقي" عام 2002 واحتلال مناطق السلطة الفلسطينية.

الكل الفلسطيني يتطلع بأمل وروح وطنية لأنهاء حالة الانقسام وانجاح "مبادرة الجزائر" وبلورة استراتيجية وبرنامجا وفق الرؤية السياسية الفلسطينية للحل "على قاعدة التنفيذ والتطبيق الفوري للشرعية والقانون الدولي، بما يجسد الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

المرحلة السياسية السابقة، ما بعد أوسلو وما بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي، تدعو "الموالاة والمعارضة" الى انجاز الوحدة الوطنية وإعادة الروح العملياتية للمشروع الوطني الفلسطيني، في سياق مواصلة الكفاح والنضال وتعزيز الصمود وتصليب الإرادة " ومزيد من التمسك بالأرض ومواجهة السياسة الاستيطانية التهويدية في الضفة الغربية والقدس، وفرض الحقائق الفلسطينية كاستراتيجية تجبر القوى الدولية والإقليمية فرض حل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي، بمساندة عربية وإسلامية لتغير الواقع على الأرض الفلسطينية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي مرة واحدة والى الابد، تبديد واسقاط الحلم الصهيوني التوراتي بـ "إقامة إسرائيل الكبرى" على ارض فلسطين التاريخية.