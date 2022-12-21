وفد من سلطة الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس يلتقي بمستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي

وطن: التقى رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم ورئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري بالمستشار الدبلوماسي للرئيس الدكتور مجدي الخالدي اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ووضع رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم مستشار الرئيس في صورة التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة في فلسطين وبحثا سوياً أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع لاسيما الإسرائيلية منها الى جانب الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع الكهرباء بشكلٍ عام وأهمية حشد الدعم الدولي لدعم مشاريع الطاقة في فلسطين.

وبدوره استعرض رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس والمدير العام م.هشام العمري ابرز التحديات التي تضعها السلطات الإسرائيلية امام تطور عمل الشركة المقدسية بخاصة في مناطق امتيازها، الى جانب التهديدات الإسرائيلية المستمرة بقطع التيار الكهربائي نتيجة عدم التزام البعض بتسديد اثمان الكهرباء وتراكم الديون.

كما تطرق المهندس العمري الى الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء القدس في إطار استمرار تقديم الخدمة للمواطنين، وفي هذا السياق وضع العمري المستشار الخالدي في صورة التطورات المتعلقة بملف محطة "الرامة " للطاقة والتي بدأ العمل بها مع الأشقاء في الأردن من خلال توفير الطاقة الكهربائية الأردنية من خلال هذه المحطة.

كما أكد المهندس العمري على أهمية دعم السيد الرئيس لتوصيات الورشة الوطنية التي عُقدت مؤخرا حول محاربة التعدي على شبكات التيار الكهربائي، وكذلك دعمه للجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء القدس بشكلٍ خاص وقطاع الطاقة الفلسطيني بشكلٍ عام، مؤكدا بأن لقاء اليوم يأتي انسجاما مع خطط الشركة واستراتيجيتها في التشبيك والتعاون مع كافة الأطراف لتوفير خدمة الكهرباء لكل المواطنين الفلسطينيين بعيداً عن سياسة التهديد والابتزاز الإسرائيلية.

وضم الوفد الذي التقى بالمستشار مجدي الخالدي كل من نائب المدير العام لشركة كهرباء القدس المهندس محمد زيدان ومسؤول العلاقات الخارجية والبروتوكول السيد فراس جبران.