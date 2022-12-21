جمعية المستقبل الخيرية تبدأ بتنفيذ المرحلة الثالثة من مكون الدعم النفسي ضمن مشروع مأوي كريم وتحسين الرفاه للأسر في الازمات

وطن: بدأت جمعية المستقبل الخيرية تنفيذ المرحلة الثالثة من مكون الدعم النفسي ضمن مشروع مأوي كريم وتحسين الرفاه للأسر في الازمات والتي تنفذه بالشراكة مع الاغاثة الكاثوليكيةCRS

يساعد المشروع اليافعين واليافعات على بناء شخصيتهم، تعزيز مهارات الحياتية التي تساعدهم على تحسين رفاههم النفسي وتشجعهم على التفكير بشكل إيجابي نحو مستقبلهم، يستهدف المشروع الفئة العمرية 11-16 سنة من كلا الجنسين في محافظة خانيونس، من خلال تنفيذ 16 جلسات مهارات حياتية لليافعين وتنفيذ 7 جلسات لمقدمة الرعاية، تنفيذ مبادرات مجتمعية من إعداد وتنفيذ اليافعين ومقدمي الرعاية، بالإضافة الى تنفيذ نشاط الأسري يجمع بين اليافعين ومقدمي الرعاية أنشطة لامنهجية.

وتأتى هذه المرحلة استكمالا للمرحلة الاولي والثانية والتي بدأت من شهر ابريل 2022 لغاية نوفمبر 2022.

وبدوره أكد المدير التنفيذي إلى أهمية تنفيذ هذه البرامج التي ينخرط بها الشباب في مساحات صديقة لهم تعزز مشاركتهم المدنية، والتي تساعدهم على تخطي الظروف الصعبة وتوجه قدراتهم في مجتمعاتهم ونظرتهم للمستقبل بشكل إيجابي.