افضل 15 موديل عبايات نمشي وارخصهم واكثرهم مبيعا وكيف تنقص من سعرهم

جمعنا إلى النساء الخليجيات تشكيلة ساحرة من عبايات نمشي، التشكيلة وصلت حديثا تعرض للمرة الأولى

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تعتبر العبايات هي الزي الرسمي والدارج في دول الخليج لذا بكل تأكيد تبحث عنها كل سيدة عربية، نظرا إلى ذلك أتينا

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• لصاحبات الذوق الرفيع الباحثات عن العبايات البسيطة نقدم إليك عباية النساء المزينة بضفائر بارزة من الجلد

• صممت بيد خبراء من ماركة ليم، تتمتع بخامتها العالية حيث صنعت من قماش بشت بلمسات جلد من الخلف.

• متوفرة بمقاسات من s وحتى xl وسعرها الحالي 479 ريال سعودي بعد تخفيض نمشي 40%.

• عززي جمالك الآن مع أجمل عبايات اون لاين مطروحة في نمشي عباية ثردز من اجوني المطرزة بشكل يدوي.

• التطريز يزيد من قيمة التصميم خاصة في هذا الموديل حيث تتمتع العباية المفتوحة من الإمام بتطريز علي

• كامل التصميم، مصنوعة من قماش البوليستر بأسوار وحواف خارجية بلون أبيض، كما أنها مثالية

• للمحجبات وسعرها 356 ريال سعودي بعد التخفيض 12%.



• نرشح إليك أفضل قطعة في مجموعة عبايات ملونة من نمشي، العباية تتمتع بلون وردي أنيق بتطريز من الأسفل

• وفي نهايتها حواف شفافة من الدانتيل تجعل الموديل مناسب للسهرات الخاصة، العباية مفتوحة وتأتي مكونة من

• قطعتين العباية المفتوحة وفستان شيفون من الأسفل لتكسر التقليد في الملابس الكلاسيكية وتمنحك أنوثة خلابة.

• سعر الموديل لا يتعدى 115 ريال سعودي حيث تعرض ضمن عبايات نمشي تخفيضات التي تصل إلى 65%.



• اخترنا إلى النساء السعوديات الباحثات عن الأناقة موديل عباية من لونين يقدم حصريا في نمشي

• ضمن العروض القوية من ماركة خزانة، تأتي العباية من قماش البوليستر المرن بياقة مثلثة

• وجوانب وردية بتصميم بليسيه مكشكش ومزين بأزرار مبطنة من الحواف، بادري بالاستفادة

• من تخفيضات نمشي 60% واحصلي عليها الآن بسعر 131 ر.س.





• ارتدي العباية متعددة الألوان من threadz by ajooni واتركي العباية تتحدث عن أناقتك ورونقك

• حيث يظهر الإبداع والحرفية في التصميم بكل جانب من العباية المصنوعة من البوليستر الخفيف

• بدمج فريد وجذاب بين اللون الذهبي والرمادي، فضلا عن التطريز الساحر من الخلف وعلى الجانب.

• أكمام العباية واسعة وأيضا تأتي بتصميم ماكسي طويل، لذا تعد مثالية أيضا للمحجبات، بالإضافة إلى سعرها

• المناسب الآن في نمشي بفضل مهرجانات الخصومات الكبري، سعر العباية 356 ر.س بعد الخصم 12%.

مجموعة من عبايات النساء الانيقة سوارية للمناسبات:



• أظهري بإطلالة ولا أروع في السهرات مع عبايات نمشي الامارات السوارية، تأتي العباية بتصميم فستان من الشيفون

• بلون أزرق يزيد أنوثنك مع تدريجات في الطبقات وأكمام بتصميم مروحة تسرق الأضواء إليك، يمكنك طلب العباية

• الآن بمقاسك عبر جدول مقاسات عبايات نمشي والاستفادة من الخصومات الحالية حيث تعرض فقط 252 ريال سعودي.



• كافة عبايات موقع نمشي أنيقة تزيد سحرك وجمالك بين الجميع خاصة هذا الموديل الملون، العباية من البوليستر

• بياقة مثلثة، يميزها التصميم الماكسي الذي يتسع إلى الأسفل فضلا عن الشرائط الوردية والرمادي على الحواف

• والجيوب، ستكون مثالية على كعب شفاف ويمكن تنسيقها أيضا مع الحجاب وسعرها الحالي 138 ر.س بعد الخصم 55%.



• تفضل السيدات تصاميم عبايات انستقرام التي ترشحها المؤثرات السعودية التي أصبحن الآن مثل أعلى للجميع.

• احصلي على ذات التصاميم عبر عبايات نمشي الكويت، على سبيل المثال عباية خزانة بتصميم مزمومة تعد الأفضل

• وخاصة للمراهقات بفضل الكرانيش المميزة التي تعبر عن ذوق المراهقات ويسهل ارتدائها مع الحجاب بفضل طولها

• وأكمامها التي تغلق عبر الأزرار وأيضا سعرها مخفض فقط 138 ر.س بفضل العروض القوية في نمشي بنسبة 55%.



• تعد موديلات عبايات نمشي الفراشة هي الأكثر تفضيلا بين النساء، بفضل مظهرها الفريد ومناسبتها

• في كافة الأوقات، تأتي العباية برقبة حرف v مزينة بشريط ذهبي وهو ذاته على الأكمام، تبدأ الكشكشة

• من الأعلى وتنتهي العباية بتصميم واسع منفوش ليمنحك إطلالة مميزة، سعر العباية الحالي 107 ر.س بعد خصم نمشي 65%.





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• مزجت الماركة بين البساطة واللمسات العصرية واتت بعباية متعددة الألوان بتصميم واسع من الأسفل

• ومكشكش من الأعلى ليبرز جمالك، العباية مفتوحة من الأمام بتصميم أكمام الخفاش لتمنحك الحرية

• عند الارتداء، اختاري مقاسك من دليل مقاسات عبايات نمشي واشتريها الآن بسعر 334 ر.س بعد الخصم 12%.

إليك بعض النصائح عليك الأخذ بها عند شراء عبايات اون لاين من دبي والسعودية:

عليك التسوق من متجر مضمون ذو ثقة يعرض عبايات من ماركات معروفة ويفضل إذا كان من الوكيل المعتمد.

1. قومي بقراءة كافة التعليقات وتجارب العملاء حول العباية قبل شرائها.

2. يوجد العديد من مقاسات عبايات نمشي راجعي دليل المقاسات واختاري مقاسك المناسب بكل دقة.

3. تذكري دائما أن موقع الكوبون الذهبي يمكنك من تقليص الأسعار بشكل فوري ومرضي.

للحفاظ على عبايتك مدة أطول تجنبي التالي:

1. اقراي التعليمات على العباية حول طريقة التنظيف وتأكدي من عدم بهتان القماش.

2. عند غسل العباية يجب أن يكون الماء بارد حيث يؤدي الماء السخن إلى تلف نسيج القماش.

3. المنظفات الحادة والملطف يؤدي إلى بهتان لون العباية وخاصة ذات اللون الأسود.

4. لا تكثري من غسيل العباية يكفي بعد كل مرة ترتديها فيها غسل حوافها بلطف تحت الماء للحفاظ على رونق لونها.

5. تجنبي رش العطر بشكل مباشر وعن قرب على العباية وخاصة إذا كانت مزينة بقطع من الفضة والكريستال.