الاحتلال يقتلع مئات الاشجار ويدمر منشآت زراعية في قرية وادي فوكين ببيت لحم

وطن: اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الأشجار، وجرفت أرضا زراعية في قرية وادي فوكين، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منطقة الخلة شمال القرية واقتلعت مئات الأشجار من اللوزيات والزيتون وهدمت سلاسل حجرية، وبركة زراعية لتجميع مياه الأمطار، وجرفت أرضا زراعية تبلغ مساحتها 28 دونما، تعود لورثة جمعة عساف.

وأشار الحروب إلى أن القرية تتعرض كل فترة لعمليات تجريف استيطاني وتعاني من اعتداءات المستوطنين، الذين يتلفون المعدات الزراعية والبيوت البلاستيكية، ما يلحق أضرارا مادية كبيرة بالمواطنين، خاصة أنهم يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي لهم.

(المصدر- وفا)