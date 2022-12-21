ورشة في طولكرم حول التمكين الاقتصادي للباحثين عن عمل

وطن: عقد مجلس التشغيل المحلي بمحافظة طولكرم بالتعاون مع اتحاد جمعيات الشابات المسيحية ورشة حول التمكين الاقتصادي للباحثين عن عمل، وذلك بحضور ومشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر رئيس مجلس التشغيل المحلي، والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة، وأعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس، ورحاب الشهابي منسقة المشاريع بالإتحاد، والمدرب وسيم برغال وعدد من الشابات والشباب الخريجين والباحثين عن عمل.

وأشار المحافظ أبو بكر إلى أهمية تنظيم ورشة العمل التي تركز على التمكين الاقتصادي للباحثين عن العمل، وبخاصة للخريجين والخريجات، مثنياً على جهود مجلس التشغيل، وإتحاد جمعيات الشابات المسيحية، وجميع الشركاء والحضور والمشاركين بهذا النشاط، مشدداً على الأخذ بالتوصيات ومتابعتها مع أصحاب الاختصاص والجهات ذات العلاقة.

وأكد على دور الطاقات الإبداعية للشباب والإمكانات والقدرات التي تمكنهم من شق طريقهم، للانطلاق نحو تنفيذ المشاريع الصغيرة، بأفكار إبداعية ومتميزة.

من جانبها اوضحت الشهابي بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التركيز على التمكين الاقتصادي للخريجين، وتقديم الإرشادات المناسبة للانطلاق بمشاريع ريادية صغيرة، وفق أفكار إبداعية، تغطي جميع القطاعات، إلى جانب تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لذلك.

وقدم برغال شرحا مفصلا عن كيفية تنمية المشاريع الصغيرة والتمكين الاقتصادي للشباب، بإتباع العديد من المهارات، مع التركيز على الإمكانات والموارد المتوفرة، منوهاً إلى أن التمكين الاقتصادي للخريجين والشباب، يساهم بتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، مستعرضاً أهم مجالات عمل المشاريع الصغيرة وغيرها من الجوانب المتعلقة بذلك.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات، منها التأكد على استمرارية العمل ببناء برنامج التمكين الاقتصادي بالمرحلة القادمة، وتركيز توجهات الشباب بالمشاريع الفردية والجماعية ضمن القطاعات (الزراعية، التسويق الالكتروني، الخدمات العامة،الصناعات التحويلية،القطاع التكنولوجي)، والتأكيد على احتياجات الشباب بتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال التدريب المهني والتعليم التقني، و تشجيع الشباب على التفكير الإيجابي نحو تحديد أفكارهم لبناء مشاريع ذاتية بما يتلاءم واحتياجات السوق المحلي.