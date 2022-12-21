خالد منصور يكتب.. نجحنا بالوصول الى بؤرة الحمّة ونجحوا بصدّنا عن بؤرة "مزوقح"

من يوميات المقاومة الشعبية



حين علمنا ان مستوطنا قد تجرأ على ارضنا في اغوارنا المنكوبة .. وبالتحديد في أراضي منطقة الحمة.. واقام بؤرة استيطانية جديدة فيها.. خرجنا يوم 5/1/2017 ومعنا هيئة مقاومة الجدار .. والعشرات من نشطاء المقاومة الشعبية .. وعدد من كوادر فصائل العمل الوطني بمحافظة طوباس اذكر منهم الأخوة احمد الاسعد ومحمود صوافطة ومعتز بشارات وأبو شكري والرفيق محمد جرادات والرفيق احمد أبو رحمة والاخ عبد الله أبو رحمة والاخت عبير الخطيب .. لنتصدّى ونحاول اقتلاع تلك البؤرة .. قبل ان تكبر وتتسع ويصبح وجودها امرا واقعا .. وبتكتيك جيد - ودون أي اعلان مسبق عن الفعالية - سرنا مسرعين الى تلك البؤرة .. ووصلنا اليها دون عوائق ولا حواجز .. وحين دخلنا البؤرة وجدنا فيها 6 مستوطنين - يرتدون بنطلونات عسكرية وبلايز عادية – بما يشير الى انهم جنود يخدمون في جيش الاحتلال وفي نفس الوقت مستوطنون لصوص .. لم يكونوا بالظاهر يحملون أسلحة .. ولكننا كنا على يقين ان لديهم أسلحة قد اخفوها كي يظهروا وكأنهم مطمئنين .. دخلنا البؤرة وتجولنا بها وكذلك في حظيرة الحيوانات الملاصقة بها .. والتي كانت حينها تحتوي على بعض الخيول والحمير والأغنام .. لم يفعل المستوطنون شيئا في مواجهتنا سوى انهم كانوا يحملون جوالاتهم ويقومون بتصوير كل حركاتنا بمنتهى الدقة .. وفي بعض الأحيان يحاولون منعنا من الدخول الى مرافقها وحصلت في بعض الاحيان مشادات بيننا وبينهم .. فعرفنا انهم يوثقون أي مساس بهم وبممتلكات البؤرة .. وجّهنا لهم اقسى العبارات .. وابلغناهم انهم لصوص يسرقون ارضنا .. وان عليهم ان يرحلوا .. وان احتلالهم سيزول .. وان فلسطين قد تعرضت عبر التاريخ الى عشرات الغزوات ولكن كل الغازين قد اندحروا .. ولم يبق على ارضها الا أصحابها الشرعيين .. ويومها ابدعت المناضلة عبير الخطيب بتحديهم وتحقيرهم واستفزازهم باللغة العربية أحيانا وباللغة الإنجليزية أحيانا أخرى .. لكنهم لم ينبسوا ببنت شفة .. وكنا نحن على يقين بان المستوطنين الستة قد اتصلوا بجيش الاحتلال فورا .. وان الجيش سيصل الينا خلال دقائق .. ولذلك اتفقنا على ان لا نقوم باي عملية تخريب للممتلكات ..لان المستوطنون يقومون بتصوير كل شيء .. وان الصور التي يلتقطوها ستكون ادلة ضدنا في محاكم الاحتلال .. وما هي الا دقائق واذا بحشد من جنود الاحتلال يصل الينا .. ويبدأ بالطلب منا الخروج من البؤرة والا سيعاملنا بقسوة .. ونكاية بهم اذكر انني والاخت عبير والاخ عبد الله أبو رحمة قد جلسنا ونحن نحمل لافتة وعلم فلسطيني على "كنبة" امام البؤرة - وكأننا غير مكترثين بوجود الجنود حولنا بل وبهازئين منهم .. وحين شعرنا اننا قد اوصلنا رسالة التحدي الفلسطينية للمستوطنين وجنود الاحتلال .. اسرعنا بمغادرة البؤرة .. وتوجهنا مسرعين الى موقع أبو "مزوقح" الكائن أيضا بالأغوار الشمالية - حيث اقام مستوطنون اخرون بؤرة استيطانية جديدة .. ورغم سرعة انتقالنا الا ان جيش الاحتلال قد سبقنا .. واقام حاجزا عسكريا يغلق الطريق بوجهنا .. ويحول دون وصولنا الى البؤرة الجديدة .. حاولنا عبور الحاجز مشيا لكن الحشد المكثف للجنود حال دون ذلك .. ثم حدثت عملية تدافع بيننا وبين الجنود والمجندات .. تحولت الى مواجهة اغرقنا الجنود فيها بالغاز السام .. وما زلت اذكر يومها انني اختنقت ومع بعض الاخوة وتم اسعافنا ميدانيا من مسعفي الخدمات الطبية والهلال الأحمر .. وفي النهاية كان لا بد لنا من المغادرة.. فعدنا الى بلداتنا وكل منا يقول: الاغوار تستحق منا ومن كل الجهات ذات الإمكانيات ان نقدم لها كل ما نستطيع.. لانها الخندق الامامي في الصراع مع الاحتلال والاستيطان.

خالد منصور- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني