الاحتلال يعيق وصول طلبة تقوع إلى مدارسهم

وطن: اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول الطلبة إلى مدارسهم في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

واعاقت قوات الاحتلال صباحا وصول طلبة مدرستي "الخنساء" و"الثانوية" إلى مدارسهم بعد ان منعتهم من عبور الشارع الالتفافي الرئيسي المؤدي لها، ما أجبرهم على سلوك طرق وعرة للوصول إليها.

يذكر أن طلبة المدرستين يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال من خلال إلقاء قنابل الغاز والصوت باتجاههم خلال فترة الدوام، إضافة إلى احتجاز واعتقال عدد منهم.