د.مصطفى البرغوثي: قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد، قرار إجرامي يؤكد فاشية المنظومة "الإسرائيلية"

وطن: قال الامين العام للمبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي ان قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مواصلة سجن جثمان الشهيد ناصر أبو حميد، قرار إجرامي حقير يؤكد فاشية المنظومة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية.

قال البرغوثي في بيان وصل وطن نسخة عنه ان قرار الاحتلال يكشف مدى ضعف وجبن هذه المنظومة التي تخاف من جثمان شهيد فلسطيني حتى بعد استشهاده.

وتابع البرغوثي انه رغم أنف غانتس ونتنياهو سيأتي يوم نصر الشعب الفلسطيني، يوم حرية فلسطين وحرية الأسرى وسيجبرون على تحرير جثامين كل الشهداء الفلسطينيين.

وقال البرغوثي ان الحكومات وأطراف المجتمع الدولي الصامتة على هذه الجرائم الوحشية تتحمل أيضا المسؤولية عن استمرارها.