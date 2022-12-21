الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد الى ذويه

رام الله - وطن: قالت مصادر عبرية ان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قرر اليوم الأربعاء عدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد الى ذويه.

وقالت القناة العبرية السابعة ان وزير الحرب بيني جانتس قرر عدم إعادة جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى يوم امس متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

وتقدم مستوطنون يوم أمس الثلاثاء بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا، للمطالبة بمنع تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد لأسرته.

وذكرت قناة مكان 11 العبرية ان الالتماس قدم بواسطة منظمة "حوننو" اليمينية، المدعو مئير دافيد كهانا، ابن بنيامين وتاليا كهانا اللذان قتلا على يد أبو حميد.

وادعى الالتماس أن كهانا هو ممثل جميع عائلات المستوطنين الذين قتلوا في العمليات الفدائية التي نفذها أبو حميد، ووفقًا له، فإن تشييع أبو حميد في جنازة بهذا الحجم تشكل "حدثًا يهدد حياة الناس".