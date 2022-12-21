قوات الاحتلال تداهم منزل عائلة الشهيد عويجان وتنفذ عمليات تفتيش في محيط المدينة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس ودهمت منزل عائلة الشهيد هاني عويجان.

وذكرت مصادر فلسيطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حارة الحبلة بالبلدة القديمة، ودهمت منزل عائلة الشهيد هاني عويجان وقامت بتفتيشه، كما اقتحمت حي رأس العين والمنطقة المحيطة بجبل جرزيم.

من جانب آخر نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على طريق صرة ودوار دير شرف غرب نابلس، وأخضع الجنود المركبات المارة للتفتيش والتدقيق بهويات المواطنين ما تسبب بأزمة خانقة هناك.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق، بوابة تل جنوب غرب نابلس.