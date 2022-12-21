مقتل شاب واصابة اخر بجروح خطيرة في جريمة جديدة بالداخل

وطن: قتل الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عاما) وأصيب شاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط في النقب فجر اليوم الأربعاء.

وفي ساعات الفجر الأولى، أصيب شابان من رهط بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة جدا والثاني بالخطيرة وذلك في جريمة إطلاق نار بالمدينة.

وتضاف هذه الجريمة، إلى سلسلة لا متناهية من جرائم القتل المتفشية في البلدات العربية بالداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.

وأمس الثلاثاء، قتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتكبت أمام منزله في المدينة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 103 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.