الاعلام العبري: عرين الأسود تعود بعدة عمليات خلال ساعات

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن مجموعات "عرين الأسود" في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة نفذت 3 عمليات إطلاق نار في محيط المدينة خلال ساعات مساء اليوم.

وذكرت الصحيفة، أن العملية الأولى نفذت تجاه نقطة عسكرية مقامة على جبل جرزيم.

كما نفذ عناصر العرين عملية إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وبعد وقت قصير تم تنفيذ عملية أخرى تجاه قوات الجيش لدى وصولها المكان دون وقوع إصابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن "أفراد العرين الذين ما زالوا طلقاء هم من نفذوا العمليات".

وبينت الصحيفة أن كتيبة من جنود الاحتياط تم نشرها مؤخراً في منطقة نابلس، محذرة من استغلال عناصر العرين جهل الجنود الجدد بالمكان لتنفيذ المزيد من العمليات.

من جانبه قال المعلق العسكري لقناة كان روعي شارون، أن هذه العمليات استثنائية، كون مجموعة عرين الأسود تبنتها، بعد اعلان مصادر أمنية إسرائيلية أنه تم تفكيكها الى جانب استهداف قوة من جيش الاحتلال ومن ثم قوة التعزيز التي وصلت إلى الموقع لإجراء عمليات التمشيط.